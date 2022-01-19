Усик зізнався, скільки заробив за бій із Джошуа (відео)

Чемпіон світу за версіями WBA Super, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик, який відзначив 17 січня 35-річчя, розповів, скільки насправді заробив за переможний бій у Лондоні з британцем Ентоні Джошуа.

«Я нещодавно прочитав, що мій гонорар має становити щось близько 17 або 18 мільйонів доларів. Думаю: «Нехай так і буде! Чому б і ні?!» Але це не відповідає дійсності, — розповів Олександр Усик в інтерв'ю Маші Єфросініній. — Поясню чому. Ось такий поєдинок, як проти Джошуа: мені 20 відсотків із цього бою дістанеться. Це мені, а потім уже промоутери та моя команда отримують з цього. Ідуть витрати: на підготовку, проживання, харчування. Я оплачую своїх спаринг-партнерів. Наприклад, хороший спаринг-партнер на тиждень буде приблизно 1,5 тисячі доларів коштувати. А він приїжджає на два, на три, на п'ять тижнів — хто на скільки. А я 10 чи 15 тижнів тренуюсь. Знову ж таки, переїзди — вони приїжджають, повертаються. Це все оплачую я, це все потрібне мені.

Усик і Джошуа після бою в Лондоні

По бою з Джошуа я ще не знаю кінцеву свою «вартість», тому що має бути підрахунок PPV (доходи від продажу трансляцій бою. — Авт.) та кінцева сума того, що я отримаю. Це ще не підтверджена на 100 відсотків ситуація, але наш поєдинок подивилося близько мільйона глядачів, і рахують повністю від цього.

Наприклад, 25 фунтів стерлінгів коштує одна трансляція. Мільйон людей купили її — це, наприклад, 25 мільйонів фунтів. Половину забирає провайдер. Тобто одразу всі пайовики з'являються. Потім приходить до спортсменів, наприклад, 10 мільйонів. Із цих десяти 20 відсотків — мої. Це два мільйони. Я заплатив податки, у Британії це 20 відсотків — 400 тисяч полетіло. І знову ж таки ти розплатився з усіма. Кудись вклав, бо ти щось там будуєш. Знову ж таки, комусь допоміг …"

Відеоогляд бою Ентоні Джошуа — Олександр Усик

Нагадаємо, що команда Олександра Усика, який ще мав фіксовану суму гонорару за поєдинок у Лондоні (за інформацією Total Sport, близько 4 млн доларів), веде переговори про бій-реванш з Ентоні Джошуа, вважаючи українсько-британське протистояння «базовим варіантом». «Наразі відбувається багато подій. Незабаром ми все розкриємо», — додав інтриги промоутер українця Олександр Красюк.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Усик поки що вирішує, ким стане після завершення кар'єри в боксі.

Фото Twitter Top Rank Boxing, Instagram

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