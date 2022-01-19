Унікальна віцечемпіонка Олімпійських ігор померла перед весіллям сина

У США у віці 66 років померла легендарна баскетболістка, віцечемпіонка Олімпійських ігор Люсія Харріс — єдина жінка в історії, яку обрали на драфті НБА, повідомляє пресслужба НБА. Причини смерті не називають.

«Ми глибоко засмучені новиною про те, що наш янгол, матріарх, сестра, мати, бабуся, призер Олімпійських ігор, королева баскетболу Люсія Харріс несподівано померла сьогодні. Останні місяці принесли Харріс величезну радість, зокрема звістку про майбутнє весілля її молодшого сина та визнання, отримане після виходу документального фільму, який розповів її історію світові», — йдеться у заяві сім'ї Харріс.

Триразова чемпіонка США у 1976 році здобула «срібло» Ігор у Монреалі (у фіналі американки поступилися збірній Радянського Союзу), набравши перші очки в історії жіночого баскетболу на Олімпіадах.

1977-го Люсію Харріс задрафтував «Нью-Орлеанс» (нині — «Юта Джаз»), хоча баскетболістка так і не провела за чоловічу команду жодного матчу, бо пропустила тренувальний табір через вагітність.

У 1992 році Харріс стала першою чорношкірою жінкою, яку ввели до Зали слави баскетболу, а через сім років її ім'я внесли до Зали слави жіночого баскетболу. Минулого року спортсменка стала героїнею короткометражного фільму «Королева баскетболу», номінованого на «Оскар». Виконавчим продюсером картини став легендарний баскетболіст Шакіл О'Ніл. «У мене три доньки. Я хочу, щоб вони побачили історію найвеличнішої баскетболістки всіх часів», — заявив чотириразовий чемпіон НБА.

Сама Харріс вийшла заміж у 1977 році і народила чотирьох дітей — двох синів та доньок-близняток. У легенди баскетболу лишилися онуки.

Люсія Харріс виховала чотирьох дітей

Після завершення кар'єри Харріс отримала ступінь магістра, викладала у середній школі та тренувала баскетбольну команду дівчаток у маленькому містечку Міссісіпі, де вона виросла.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер уславлений тренер чемпіонів світу та Європи Душан Івкович.

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