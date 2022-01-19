Помер знаменитий футбольний тренер, який пережив смерть дружини, самогубство сина та ампутацію обох ніг

Найтитулованіший тренер в історії норвезького футболу, знаменитий наставник «Русенборга» та збірної країни Нільс Арне Егген помер у віці 80 років, повідомляє futball.no.

В роки карʼєри футболіста він виступав на позиції захисника за «Русенборг» та «Валеренгу», ставши триразовим чемпіоном країни.

Значно більших успіхів Нільс Арне Егген досяг на тренерському терені. Він очолював «Русенборг» 23 роки протягом шести періодів між 1971 та 2010 роками, вигравши з командою 14 титулів чемпіона Норвегії (ще одне чемпіонство він здобув із «Моссом») та шість національних Кубків. Зі скромним клубом він вісім сезонів поспіль грав у Лізі чемпіонів (зокрема, протистояв київському «Динамо»), сенсаційно перемігши у 1996 році на шляху до чвертьфіналу турніру титулований «Мілан».

В останні роки фахівець мав серйозні проблеми зі здоров'ям. 2015-го Нільсу Арне пересадили нирку, 2018-го ампутували праву ногу, а 2019-го — ліву.

Крім того, Еггену довелося пережити втрату близьких. У 2011 році від раку померла його дружина Карін, а в лютому 2012-го він поховав свого 51-річного сина Кнута Торбьорна, який свого часу грав за батька в «Русенборзі» і вчинив самогубство.

Знаменитому тренеру ампутували обидві ноги

На знак визнання заслуг легендарного тренера Нільса Арне Еггена, якого називали Сером Алексом з Тронхейма (на честь Алекса Фергюсона), біля домашньої арени «Русенборга» стадіону «Леркендал» встановлено його статую.

Статуя Нільса Арне Еггена біля домашньої арени "Русенборга"

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний асистент Алекса Фергюсона в «МЮ» Уолтер Сміт.

Фото ФК «Русенборг», vg. no

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