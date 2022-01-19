28.26 / 28.50 31.97 / 32.37
Київ: -1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Помер знаменитий футбольний тренер, який пережив смерть дружини, самогубство сина та ампутацію обох ніг

17:04 19 січня 2022
Нільс Арне Егген

Найтитулованіший тренер в історії норвезького футболу, знаменитий наставник «Русенборга» та збірної країни Нільс Арне Егген помер у віці 80 років, повідомляє futball.no.

В роки карʼєри футболіста він виступав на позиції захисника за «Русенборг» та «Валеренгу», ставши триразовим чемпіоном країни.

Значно більших успіхів Нільс Арне Егген досяг на тренерському терені. Він очолював «Русенборг» 23 роки протягом шести періодів між 1971 та 2010 роками, вигравши з командою 14 титулів чемпіона Норвегії (ще одне чемпіонство він здобув із «Моссом») та шість національних Кубків. Зі скромним клубом він вісім сезонів поспіль грав у Лізі чемпіонів (зокрема, протистояв київському «Динамо»), сенсаційно перемігши у 1996 році на шляху до чвертьфіналу турніру титулований «Мілан».

В останні роки фахівець мав серйозні проблеми зі здоров'ям. 2015-го Нільсу Арне пересадили нирку, 2018-го ампутували праву ногу, а 2019-го — ліву.

Крім того, Еггену довелося пережити втрату близьких. У 2011 році від раку померла його дружина Карін, а в лютому 2012-го він поховав свого 51-річного сина Кнута Торбьорна, який свого часу грав за батька в «Русенборзі» і вчинив самогубство.

Знаменитому тренеру ампутували обидві ноги

На знак визнання заслуг легендарного тренера Нільса Арне Еггена, якого називали Сером Алексом з Тронхейма (на честь Алекса Фергюсона), біля домашньої арени «Русенборга» стадіону «Леркендал» встановлено його статую.

Статуя Нільса Арне Еггена біля домашньої арени "Русенборга"

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний асистент Алекса Фергюсона в «МЮ» Уолтер Сміт.

Фото ФК «Русенборг», vg. no

381

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Підвищена пенсія в Україні

Підвищення пенсій навесні: кому додадуть 400 грн, а хто отримуватиме на цілих півтисячі більше

Мохаммад Джавад Вафаеї-Сані

Чемпіона з боксу засудили до страти на батьківщині

Китайські астрологи назвали роки народження людей, яких у 2022 році чекають раптові зміни

Китайські астрологи назвали роки народження людей, яких у 2022 році чекають раптові зміни

булочки

Неймовірно смачні та м'які булочки з начинкою: простий рецепт

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.