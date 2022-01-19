Україна програла Нідерландам на старті чемпіонату Європи з футзалу: відеоогляд матчу

Збірна України стартувала у фінальному турнірі чемпіонату Європи з футзалу, в якому з 19 січня до 6 лютого 2022 року в Амстердамі та Гронінгемі вперше грають не 12, а 16 команд.

У першому поєдинку в групі підопічні Олександра Косенка, якому напередодні виповнилося 52 роки, за порожніх трибун суперничали в амстердамському Ziggo Dome з господарями Євро-2022 голландцями.

Нідерланди — Україна — 3:2

Україна: Ципун, Чернявський, Корсун, Шотурма, Зварич, Радевич, Разуванов, Лебідь, Сірий, Абакшин, Журба, Фаренюк, Педяш, Савенко.

Голи: Саадуні (22), Аттаїбі (24), Бузамбу (30) — Зварич (1), Шотурма (37).

Скориставшись тим, що «помаранчеві» втратили домашню підтримку через порожні трибуни, наші хлопці зусиллями Зварича вийшли вперед уже на 52-й секунді зустрічі, забивши поки що найшвидший м'яч Євро-2022.

Не зважаючи на те, що у першій половині зустрічі суперники зуміли завдати по воротах один одного аж по 20 ударів, рахунок на табло до перерви не змінився. Хоча в одному з епізодів Україну врятувала лише штанга.

На жаль, на старті другого тайму швидкий гол забили вже голландці, коли Саадуні головою спрямував м'яч у сітку воріт Ципуна — 1:1. Далі — більше. На 24-й хвилині Аттаїбі скористався ще однією помилкою України в обороні, а на 30-й свій напівшанс реалізував Бузамбу — 3:1.

За шість хвилин до фінальної сирени «жовто-сині» зняли воротаря та випустили п'ятого польового гравця, але змогли відіграти лише один м'яч, автором якого став Шотурма. Фінальний натиск ні до чого не призвів. З четвертої спроби помаранчеві таки обіграли Україну (ті самі 3:2, як на футбольному Євро-2020). Після трьох поразок у минулі роки.

В іншому поєдинку в квартеті чинний чемпіон світу та Європи Португалія не без зусиль здолала Сербію — 4:2 (Паулета, 11, Пані Варела, 19, Афонсу Жезуш, 26, Томаш Пасу, 26 — Пршич, 2, з пенальті, 7).

Становище команд у групі А: 1. Португалія — 3 очки (різниця м'ячів — 4:2); 2. Нідерланди — 3 (3:2); 3. Україна — 0 (2:3); 4. Сербія — 0 (2:4).

У другому турі (у неділю, 23 січня) зіграють: Сербія — Україна, Португалія — Нідерланди.

У чвертьфінал турніру вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи.

Нагадаємо, що на п'яти останніх фінальних турнірах (Євро-2010 в Угорщині, Євро-2012 у Хорватії, Євро-2014 у Бельгії, Євро-2016 у Сербії та Євро-2018 у Словенії) збірна України незмінно припиняла боротьбу за медалі саме на стадії ¼ фіналу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що воротар збірної України забив неймовірний гол ударом через весь майданчик.

Фото uefa.com

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