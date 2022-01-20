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Спорт

Андрієві Шевченку готові довірити збірну Польщі: є серйозна перешкода

9:03 20 січня 2022
Андрій Шевченко

Збірна Польщі з футболу, на яку 24 березня в Москві чекає півфінал плей-оф кваліфікації ЧС-2022 проти команди Росії, як і раніше, залишається без головного тренера після втечі до бразильського «Фламенго» португальського фахівця Пауло Соузи.

Як повідомляє видання Przeglad Sportowy, президент Польського футбольного союзу (PZPN) Цезарій Кулеша готовий довірити команду Андрію Шевченку, котрого звільнили з «Дженоа». Але досягти згоди з українським фахівцем, схоже, буде дуже складно.

За даними sport.pl з оточення екснаставника збірної України, 45-річний фахівець може очолити збірну Польщі, але лише із зарплатою 3 млн євро на рік. Ось тільки така сума для поляків непідйомна, адже колишньому рекордсмену із заробітної плати Пауло Соузі платили «лише» 850 тисяч євро. Може, мільйон ще б нашкребли, але не три мільйони. Втім, Шевченка, як і раніше, вважають кандидатом номер один на посаду «керманича» Кадри (прізвисько збірної Польщі). Шукають спонсора.

Тим часом, польські ЗМІ повідомляють, що бос PZPN практично узгодив деталі контракту з колишнім наставником збірної Польщі Адамом Навалкою, який керував командою у 2013−2018 роках, але контакти з фахівцем несподівано перервані.

До речі, за неофіційною інформацією, Шевченко, хоч і був усунений від роботи з командою серії А, залишився на контракті з «Дженоа» і отримуватиме зарплату 2,3 млн євро на рік, доки не розірве угоду, яка розрахована до літа 2024 року. Поки що новим головним тренером «Дженоа» призначено екснаставника бельгійського «Остенде» німця Александера Блессіна.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Шевченко прокоментував свою відставку з посади головного тренера «Дженоа».

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