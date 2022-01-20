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Спорт

«Ножицями» з-за меж штрафного: бразильський вундеркінд забив неймовірний гол (відео)

12:01 20 січня 2022
Ендрік

Фантастичний за виконанням гол забили у Бразилії. У чвертьфінальному матчі юніорського Кубка штату Сан-Паулу між «Палмейрасом» та «Оесте» (5:2) автором шедевра став 15-річний талант господарів поля Ендрік.

В одному з епізодів на 14-й хвилині зустрічі за рахунку 2:0 гравці обох команд безуспішно намагалися хоча б опустити м'яч на землю, доки за справу не взявся бразильський вундеркінд «Палмейраса». Ендрік наважився на неймовірний удар у падінні через себе з-за меж штрафного майданчика, і «ножиці» стали повною несподіванкою для голкіпера суперників.

Південноамериканські ЗМІ зазначають, що талант Ендріка не залишився непоміченим головним тренером «Палмейраса» Абелем Феррейрою, який залучив таланта до тренувань з першою командою. Більш того, видання Lance стверджує, що «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сіті», «Ліверпуль» та «Реал» вже чекають не дочекаються 21 липня, коли «новому Ібрагімовичу» виповниться 16 років, щоб спробувати підписати з ним контракт. Подивіться, з якою легкістю Ендрік, в активі котрого 167 м'ячів у 172 іграх за юнацькі команди «Палмейраса», обігрує суперників та які забиває голи.

До речі, Ендрік у свої 15 років вже має 326 тисяч підписників у Instagram і зустрічається з дівчиною.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що тренерський дебют Андрія Шевченка в Італії зіпсував 18-річний вундеркінд.

Фото ФК «Палмейрас», Instagram

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