Помер олімпійський чемпіон з футболу: за нього українець Скрипник дебютував у бундеслізі

У четвер, 20 січня, у Дрездені прощаються з легендарним футболістом місцевого «Динамо» та збірної Німецької Демократичної Республіки (НДР), олімпійським чемпіоном Хансом-Юргеном (Діксі) Дернером, який помер після важкої хвороби у віці 70 років.

У складі «Динамо» (Дрезден) знаменитий захисник провів практично всю свою кар'єру футболіста, п'ять разів ставши чемпіоном країни та чотири рази вигравши національний Кубок (558 ігор та 101 гол за 17 років виступів). Ліберо на прізвисько Беккенбауер Сходу тричі визнавали футболістом року у НДР.

У складі дрезденського "Динамо" футболіст відіграв цілих 17 років

У футболці збірної країни Дернер провів 100 матчів, ставши олімпійським чемпіоном 1976 року (у фіналі турніру в Монреалі східні німці перемогли Польщу — 3:1).

Після завершення кар'єри футболіста Діксі Дернер тренував молодіжну збірну НДР, а також «Вердер» (саме за нього дебютував у бундеслізі нинішній наставник «Зорі» Віктор Скрипник), «Лейпциг» та єгипетський «Аль-Ахлі». Одна із трибун домашньої арени дрезденського «Динамо» названа на його честь. У 2019 році Дернера першим із колишньої НДР включили до Зали слави німецького футболу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер знаменитий футбольний тренер Нільс Арне Егген, який пережив смерть дружини, самогубство сина та ампутацію обох ніг.

Фото ФК «Динамо» (Дрезден)

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