«Просто Wi-Fi-мережа була «ОМОН Росії»: ексфутболіст збірної України згадав, як захоплювали Крим

Колишній футболіст збірної України Максим Калиниченко, який зачепив росіян висловлюванням про сало та борщ, в інтерв'ю одному із «запорєбрикових» ресурсів поділився спогадами про виступи за сімферопольську «Таврію» в період, коли Росія анексувала Крим.

«Те, що вам показували по телевізору — це брехня, — розповів 42-річний Максим Калініченко в інтерв'ю YouTube-каналу „Глеб Чернявский“. — Відбувалося захоплення. Приїжджає ОМОН — точніше не ОМОН, а бійці особливого призначення. У повному екіпіруванні, у повному обмундируванні. Ти розумієш, що це не ополчення. Ми ходили до ресторанів біля Будинку уряду, який у якийсь момент захопили, де відбувалося „вільне“ волевиявлення, вибори кудись. І просто Wi-Fi-мережа була — „ОМОН Росії“. Особливо ніхто не ховався там».

У 2011--2014 роках Максим Калиниченко грав за сімферопольську "Таврію"

Чвертьфіналіст ЧС-2006 згадав також, як йому довелося вивозити із Криму автомобіль та гроші з банківської комірки.

«Страшнувато було, вже на той момент пішли блокпости, — зазначив футболіст. — Ніхто не знав, що відбувається. Йшло захоплення. Ніхто не розумів, що буде після цього. Літаками ми літати вже не могли, аеропорт був заблокований. Тож їздили автобусом. Виїжджаєш із Криму, а далі на Херсонщині блокпости. Все серйозно, суворі чоловіки стоять, добре теж екіпіровані. І ніхто не знає, що буде далі.

Якоїсь миті я розірвав контракт і поїхав, а до цього вивіз усе — машину, гроші з комірки, бо банки, скажімо так, перейшли до інших рук. Нічого гарного на той момент не було. Нічого теж поганого, м'яса там ніякого не було. Щоправда, коли кажуть, що у Криму була безкровна історія… Була кров, на жаль".

Нагадаємо, що уродженець Харкова Максим Калиниченко, в активі якого 47 матчів та сім м'ячів у футболці збірної України, понад 20 років живе із сім'єю у Москві.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Максим Калиниченко розповів, як брав участь у «договірняках».

Фото Instagram, ФК «Таврія»

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