Непереможний український супертяж битиметься з екссуперником Кличка, Джошуа та Ф'юрі: дата та місце бою

Український суперважковаговик Ігор Шевадзуцький (9 перемог, 8 з них — нокаутом), який допомагав росіянину Олександру Повєткіну готуватися до бою з Ділліаном Уайтом, дізнався ім'я свого наступного суперника, повідомляє Luckypunchnet.

26 лютого в Гамбурзі 31-річний боксер з Кривого Рогу вперше битиметься в рингу з суперником-американцем — 42-річним експретендентом на титул чемпіона світу Кевіном Джонсоном (35 перемог, 19 з них — нокаутом, 18 поразок, 1 нічия), в послужному списку якого значаться бої (нехай і програні) проти таких зірок світового боксу, як Віталій Кличко, Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі.

До речі, у 2009 році Джонсон став першим бійцем, який вистояв проти Кличка-старшого усі 12 раундів.

Відеоогляд бою Віталій Кличко — Кевін Джонсон (уповільнені повтори)

Нагадаємо, що у своєму останньому поєдинку у грудні минулого року Шевадзуцький у рамках вечора боксу у Броварах переміг одноголосним рішенням суддів поляка Каміла Соколовські.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіона з боксу засудили до страти на батьківщині.

Фото Instagram

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