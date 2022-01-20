«У вас 24 години»: Усика засватали в депутати і не на жарт розлютили

Чемпіон світу за версіями WBA Super, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик, який розповів про свій гонорар за бій з Ентоні Джошуа, спростував інформацію одного з ресурсів про те, що він зібрався у депутати, та погрожує журналістам судом.

«Хочу зробити спростування якоїсь брехні, яку одне із чернігівських ЗМІ виклало десь у себе, мені надіслали публікацію, — заявив Олександр Усик у прямому ефірі на своїй сторінці в Instagram. — Там йдеться про те, що якийсь Усик Олександр Олександрович балотується в депутати чи обласної ради… До кінця нічого не зрозуміло, від якогось 206-го округу.

Друзі, це повна брехня. Я не збираюся в ніякі депутати. А той ресурс, який це написав: «У вас 24 години, щоб написати спростування з вибаченнями про те, що ви набрехали людям. Інакше ми будемо з вами в іншій площині розмовляти. Це означає, що ми з вами розмовлятимемо в суді. Ви задовбали своєю брехнею. Використовуєте людей у якихось своїх особистих цілях, піарі та ще в чомусь».

Зазначимо, що новину про те, що знаменитий боксер балотуватиметься у депутати, опублікував у Telegram портал новин «Новини Чернігівщини».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Усик яскраво відзначив своє 35-річчя.

Фото Instagram

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