Лунін у битві з двома вилученнями допоміг «Реалу» пробитися до ¼ фіналу Кубка Іспанії: відеоогляд матчу

Мадридський «Реал», який здобув Суперкубок Іспанії, насилу пробився до чвертьфіналу Кубка країни.

У гостьовому поєдинку 1/8 фіналу команда Карло Анчелотті з голкіпером збірної України Андрієм Луніним у стартовому складі перемогла в овертаймі «Ельче», який посідає у Ла Лізі 15-е місце, — 2:1 (Іско, 108, Азар, 115 — Верду, 103).

Основний час зустрічі обійшовся без голів. А в овертаймі мадридці після вилучення з поля на 102-й хвилині Марсело залишилися в меншості і відразу пропустили м'яч (Лунін, який кілька разів виявляв блискучу реакцію, після рикошету був безсилий). До честі лідера чемпіонату Іспанії, мадридці зусиллями Іско та Азара змогли перевернути хід зустрічі та вирвали путівку до чвертьфіналу. При цьому на 120+2-й хвилині в меншості залишився і «Ельче».

1:0 Верду (103-а хв.)

1:1 Іско (108-а хв.)

1:2 Азар (115-а хв.)

Зазначимо, що Лунін, який незабаром стане батьком, провів другий у сезоні матч за «Реал». У першому наш 22-річний воротар разом із мадридцями вибив із Кубка країни «Алькояно» (3:1).

Додамо, що у вісімці найсильніших команд турніру Королівський клуб складе компанію «Мальорці», «Райо Вальєкано», «Кадісу», «Валенсії», «Бетісу» та «Реал Сосьєдаду». Останній чвертьфіналіст турніру визначиться у сьогоднішньому поєдинку «Атлетик» — «Барселона».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Реал» у півфіналі Суперкубка Іспанії переміг «Барселону».

Фото Twitter ФК «Реал»

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