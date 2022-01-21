Світоліна виграла лише два гейми у незручної білоруски та залишає Australian Open: відеоогляд матчу

Найкраща тенісистка України одеситка Еліна Світоліна, яка займає 17-й рядок у світовому рейтингу WTA, припинила боротьбу на Australian Open — першому в сезоні турнірі «Великого шолома» із загальним призовим фондом 75 млн доларів.

У третьому колі наша співвітчизниця, яка не збирається йти в політику після завершення кар'єри, зустрічалася з білорускою Вікторією Азаренко (25-та), якій раніше програла у всіх чотирьох очних поєдинках. Підтвердила суперниця статус незручної для Еліни й цього разу. Одеситка «начисто» програла перший сет, а в другому змогла взяти лише два гейми — 0:6, 2:6.

Також не змогла подолати стадію 1/16 фіналу й 19-річна Марта Костюк (66-та). Юна українка дала справжній бій шостій ракетці світу іспанці Паулі Бадосі Хільберт, але все ж таки поступилася у трьох сетах — 2:6, 7:5, 4:6.

«Сьогодні мені довелося багато попрацювати на корті. Я очікувала, що матч вийде саме таким. Марта показувала просто шалений теніс, вона грала як гравець із топ-5, у неї великий потенціал. Однозначно, вона вже незабаром стане однією з найкращих тенісисток у світі. Я виклалася на повну, та в мене й вибору не було, бо Костюк так добре грала. Я залишила всі сили на корті й дуже рада, що зрештою перемогла», — похвалила суперниця українку після матчу.

Таким чином, заробивши по 221 тисячі доларів «брудними», Світоліна та Костюк завершують виступ на Australian Open, а Україна залишається без своїх представниць на турнірі «Великого шолома».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що австралієць Нік Кірьос виграв розіграш у матчі на Australian Open, виконавши подачу поміж ніг.

Фото Jimmie 48

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