«Жирок зігріває зимовими ночами»: Ф'юрі знущально висловився про «кубики» пресу, згадавши Кличка
Чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі, який звинуватив Олександра Усика у вживанні стероїдів, висміяв ідеальну статуру, якою могли похвалитися багато його попередніх суперників.
«Я завжди не в формі. І ніколи не буду в ній. Але враховується лише движок. Я завжди використовую Ентоні Джошуа в якості прикладу. Ей Джей накачаний, але у нього немає найкращого движка у світі. Його нокаутують. а замість 6 кубиків пресу в мене лише 6 пачок світлого пива в холодильнику, але я можу битися, я продовжую і продовжую перемагати… 31 перемога та 1 нічия — непереможний у 32 поєдинках протягом 13 років. Тому трохи жирку нікому не завадить. І добре бути жирним. Я маю бути трохи пухлим, це зігріває мене зимовими ночами», — відверто розповів Циганський король в інтерв'ю Vringe.com.
Також Тайсон пожартував з приводу своєї зайвої ваги, виклавши кумедний колаж у Twitter. На ньому британець оточений переможеними ним Деонтеєм Уайлдером та Володимиром Кличком, які виглядають як справжні атлети, при цьому сам Ф'юрі, м'яко кажучи, далекий від ідеальної форми. «Пояснювати необізнаним у боксі людям, що таке нинішній суперважкий дивізіон, — одне задоволення. О, так, чувак у центрі побив обох!» — написав британець.
. @BronzeBomber @Klitschko pic.twitter.com/uuSJBOAN1h— TYSON FURY (@Tyson_Fury) January 12, 2022
Нагадаємо, що Ф'юрі, який увійшов до десятки найбагатших боксерів усіх часів, старанно «просуває» свій можливий бій із українцем Олександром Усиком, на кону якого стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. Щоправда, ймовірність проведення цього поєдинку найближчим часом мала, і наш співвітчизник спочатку проведе реванш із Ентоні Джошуа.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український суперважковаговик Ігор Шевадзуцький проведе бій із колишнім суперником Кличка, Джошуа та Ф'юрі.86
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