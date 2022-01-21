28.20 / 28.44 31.89 / 32.25
Київ: -2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

«Жирок зігріває зимовими ночами»: Ф'юрі знущально висловився про «кубики» пресу, згадавши Кличка

11:14 21 січня 2022
Тайсон Ф&#39;юрі

Чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі, який звинуватив Олександра Усика у вживанні стероїдів, висміяв ідеальну статуру, якою могли похвалитися багато його попередніх суперників.

«Я завжди не в формі. І ніколи не буду в ній. Але враховується лише движок. Я завжди використовую Ентоні Джошуа в якості прикладу. Ей Джей накачаний, але у нього немає найкращого движка у світі. Його нокаутують. а замість 6 кубиків пресу в мене лише 6 пачок світлого пива в холодильнику, але я можу битися, я продовжую і продовжую перемагати… 31 перемога та 1 нічия — непереможний у 32 поєдинках протягом 13 років. Тому трохи жирку нікому не завадить. І добре бути жирним. Я маю бути трохи пухлим, це зігріває мене зимовими ночами», — відверто розповів Циганський король в інтерв'ю Vringe.com.

Також Тайсон пожартував з приводу своєї зайвої ваги, виклавши кумедний колаж у Twitter. На ньому британець оточений переможеними ним Деонтеєм Уайлдером та Володимиром Кличком, які виглядають як справжні атлети, при цьому сам Ф'юрі, м'яко кажучи, далекий від ідеальної форми. «Пояснювати необізнаним у боксі людям, що таке нинішній суперважкий дивізіон, — одне задоволення. О, так, чувак у центрі побив обох!» — написав британець.

Нагадаємо, що Ф'юрі, який увійшов до десятки найбагатших боксерів усіх часів, старанно «просуває» свій можливий бій із українцем Олександром Усиком, на кону якого стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. Щоправда, ймовірність проведення цього поєдинку найближчим часом мала, і наш співвітчизник спочатку проведе реванш із Ентоні Джошуа.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український суперважковаговик Ігор Шевадзуцький проведе бій із колишнім суперником Кличка, Джошуа та Ф'юрі.

86

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Стриптизер Сергій Глушко

«Піпка крихітна»: чоловік Наташі Корольової Тарзан зганьбився знімком у мікротрусиках

Ігор Шевадзуцький

Непереможний український супертяж битиметься з екссуперником Кличка, Джошуа та Ф'юрі: дата та місце бою

Артем Фесько

«У мене був шок, коли почув своє ім’я»: переможець проєкту «Україна має талант» розповів, куди вкладе 250 тисяч гривень виграшу

пиріжки

Ці пиріжки виходять у всіх: дуже простий рецепт ситної та оригінальної закуски

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.