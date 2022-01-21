«Жирок зігріває зимовими ночами»: Ф'юрі знущально висловився про «кубики» пресу, згадавши Кличка

Чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі, який звинуватив Олександра Усика у вживанні стероїдів, висміяв ідеальну статуру, якою могли похвалитися багато його попередніх суперників.

«Я завжди не в формі. І ніколи не буду в ній. Але враховується лише движок. Я завжди використовую Ентоні Джошуа в якості прикладу. Ей Джей накачаний, але у нього немає найкращого движка у світі. Його нокаутують. а замість 6 кубиків пресу в мене лише 6 пачок світлого пива в холодильнику, але я можу битися, я продовжую і продовжую перемагати… 31 перемога та 1 нічия — непереможний у 32 поєдинках протягом 13 років. Тому трохи жирку нікому не завадить. І добре бути жирним. Я маю бути трохи пухлим, це зігріває мене зимовими ночами», — відверто розповів Циганський король в інтерв'ю Vringe.com.

Також Тайсон пожартував з приводу своєї зайвої ваги, виклавши кумедний колаж у Twitter. На ньому британець оточений переможеними ним Деонтеєм Уайлдером та Володимиром Кличком, які виглядають як справжні атлети, при цьому сам Ф'юрі, м'яко кажучи, далекий від ідеальної форми. «Пояснювати необізнаним у боксі людям, що таке нинішній суперважкий дивізіон, — одне задоволення. О, так, чувак у центрі побив обох!» — написав британець.

Нагадаємо, що Ф'юрі, який увійшов до десятки найбагатших боксерів усіх часів, старанно «просуває» свій можливий бій із українцем Олександром Усиком, на кону якого стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. Щоправда, ймовірність проведення цього поєдинку найближчим часом мала, і наш співвітчизник спочатку проведе реванш із Ентоні Джошуа.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український суперважковаговик Ігор Шевадзуцький проведе бій із колишнім суперником Кличка, Джошуа та Ф'юрі.

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