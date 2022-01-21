У п'ятницю, 21 січня, київське «Динамо», яке вирушило на збір до Іспанії, проведе перший матч у 2022 році.

Спочатку планувалося, що суперником підопічних Мірчі Луческу стане збірна Іспанії, складена з вільних агентів (футболістів, які не перебувають на контракті в жодному професіональному клубі), але буквально за добу до поєдинку від суперника надійшло повідомлення, що у зв'язку з випадками зараження коронавірусом у команді цей матч не буде зіграно.

У підсумку «біло-сині» оперативно знайшли заміну та зустрінуться з «Атлетико Пульпіленьйо» з міста Пульпі (провінція Альмерія), що виступає у четвертому за силою дивізіоні Іспанії.

У прямій трансляції матч «Динамо» — «Атлетико Пульпіленьйо» дивіться (початок — о 19:00 за київським часом) на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

Зазначимо, що також динамівці планують провести ще три спаринги до завершення іспанського тренувального збору. 22 січня команда Мірчі Луческу зустрінеться з «Уніоном» із Люксембургу, 25-го змагатиметься з іспанською «Мурсією», а 28-го — із чемпіоном Норвегії «Буде-Глімтом».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст збірної України із «Шахтаря» Сергій Кривцов зламав ногу в ожеледицю.

Фото ФК «Динамо»

36

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter