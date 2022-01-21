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Спорт

Де дивитися Сербія — Україна: розклад трансляцій матчу футзального Євро-2022

15:07 21 січня 2022
Збірна України з футзалу

У неділю, 23 січня, національна збірна України з футзалу проведе другий поєдинок у фінальному турнірі чемпіонату Європи, який приймають Нідерланди.

Суперником «жовто-синіх», які поступилися на старті турніру господарям (2:3), буде команда Сербії. Раніше команди зустрічалися між собою двічі, і в обох випадках сильнішими були балканці — у чвертьфіналі Євро-2016 (2:1) та кваліфікації ЧС-2020 (5:2).

Наші опоненти, як і підопічні Олександра Косенка, програли у стартовому поєдинку. Ведучи в рахунку у два м'ячі в протистоянні з чемпіонами світу та Європи Португалією, серби втратили свою перевагу та поступилися — 2:4.

У прямій трансляції матч Сербія — Україна покаже (початок о 15:30) на території України телеканал «UA:Перший».

У майбутньому поєдинку букмекери бачать фаворитом суперника нашої команди. Наприклад, контора «Паріматч» на перемогу України дає коефіцієнт 3,47, виграш Сербії оцінює у 1,74, а нічию вважає найменш імовірним результатом — 4,58.

Чемпіонат Європи з футзалу. Група А. 2-й тур

23 січня (неділя)

Сербія — Україна 15:30 «UA:Перший»

Зазначимо, що в іншому матчі групи А, де виступає наша збірна, зіграють збірні Португалії та Нідерландів (початок — о 18.30).

Становище команд у групі А: 1. Португалія — 3 очки (різниця м'ячів — 4:2); 2. Нідерланди — 3 (3:2); 3. Україна — 0 (2:3); 4. Сербія — 0 (2:4).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України з футболу зіграє із Шотландією у плей-оф ЧС-2022.

Фото uefa.com

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