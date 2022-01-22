Помер легендарний хокеїст, який виграв чотири Кубки Стенлі

У віці 67 років помер легендарний нападник клубів Національної хокейної ліги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» та «Баффало Сейбрз» Кларк Гілліс.

«НХЛ сумує щодо смерті Кларка Гілліса, опори династії „Айлендерс“ початку 1980-х та опори спільноти Лонг-Айленду протягом багатьох років. Гілліс був яскравим втіленням терміну „силовий форвард“. Його результати свідчили про його талант. Любов та захоплення партнерів по команді відображали пристрасть, яку він привніс у нашу гру. Ми висловлюємо наші глибокі співчуття його сім'ї, його незліченним друзям та шанувальникам», — висловив співчуття комісіонер НХЛ Гері Беттмен.

Зазначимо, що Гілліс провів у найсильнішій лізі світу 14 сезонів — з 1974-го по 1988-й. Чотири роки поспіль, у 1980--1983 рр., вигравав Кубок Стенлі у складі «Айлендерс». Внесок Кларка в успіхи команди, яка більше в історії не вигравала почесний трофей, був відзначений у 1996 році, коли з обороту було виведено його 9-й номер, а у 2002-му Гілліса було обрано до Зали хокейної слави в Торонто.

Кларк Гілліс був введений до Залу хокейної слави у 2002 році

Додамо, що за час виступів у НХЛ нападник провів 1122 матчі в регулярному чемпіонаті та плей-оф Кубка Стенлі, в яких набрав 791 очко (366 закинутих шайб + 425 гольових передач).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний форвард-рекордсмен Род Жільбер, введений до Зали хокейної слави НХЛ.

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