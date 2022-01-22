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Спорт

Будинок чемпіона Європи з «МЮ» пограбували: дружина та діти встигли сховатися у шафі

17:14 22 січня 2022
Віктор Ліндельоф із сім&#39;єю

Величезний шок пережили дружина та діти 27-річного захисника «Манчестер Юнайтед» та збірної Швеції Віктора Ліндельофа.

У той час, коли глава сімейства був відсутній (Віктор перебував у розташуванні «червоних дияволів», які проводили виїзний поєдинок прем'єр-ліги проти «Брентфорда»), до його особняка проникли зловмисники. Як повідомляє видання Goal, Майя Нільссон та двоє маленьких дітей, які перебували у приміщенні, встигли сховатися в шафі та залишилися непоміченими.

«Нам із дітьми довелося закритися та сховатися в кімнаті. У нас усе гаразд, враховуючи дані обставини, але, очевидно, це був дуже травмуючий та страшний момент, як для мене, так і для моїх маленьких дітей. Зараз ми перебуваємо у Швеції», — наводить видання слова Майї Нільссон.

Також наголошується, що «Манчестер Юнайтед» надає повну підтримку в цій ситуації, а головний тренер команди Ральф Рангнік звільнив Віктора на кілька днів від тренувань та не включив до заявки на матч із «Вест Хемом», який пройде 22 січня, щоб гравець міг більше часу провести із сім'єю.

Ліндельоф у шлюбі з Майєю Нільссон виховує двох дітей

Додамо, що на рахунку Ліндельофа, який у 2015 році став чемпіоном Європи у складі молодіжної збірної Швеції, 21 матч у всіх турнірах за «червоних дияволів» у нинішньому сезоні. Будучи капітаном збірної, захисник допоміг національній команді посісти друге місце у відбірному турнірі на ЧС-2022 та вийти до плей-оф відбору, де «тре крунур» зустрінуться з Чехією, а потім, у разі успіху, із переможцем пари Росія — Польща.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що будинок захисника «Манчестер Сіті» Жоау Канселу пограбували при дружині та маленькій доньці футболіста.

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