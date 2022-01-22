Відомого актора та чемпіона UFC із Росії ледь не вбили у Мексиці

У неприємну ситуацію потрапив на відпочинку в Мексиці ексбоєць змішаних єдиноборств росіянин Олег Тактаров.

За словами самого 54-річного колишнього спортсмена, якого прийнято вважати першим російським чемпіоном UFC (Тактаров виграв турнір у 1995-му та здобув чемпіонський пояс, але статус регулярного чемпіона промоції з'явився лише у 1997-му), він заступився за дівчину в готелі, за що був жорстоко побитий.

«Я попросив не тероризувати людей — висувайте всі претензії до мене, а вони нехай ідуть додому. Ззаду по голові вдарили, думаю, бейсбольною битою, утворилася внутрішня гематома. Десять людей по мені скакали. Отямився від того, що задихаюсь, у мене майка була на носі, я хотів дихати, мене били. Один стрибав на кайданках, які були надіті на мене. Якоюсь ліскою мені стягували ноги. Хвилин 30−40 я лежав не рухаючись, але мене продовжували бити. Якась супермафіозна структура. Коли поліція приїхала, я з полегшенням зітхнув. Зрозумів, що виживу, бо щохвилини я думав, що помру. Виявилося, що це федеральна поліція, вони зі мною обійшлися професійно», — розповів постраждалий, при цьому будучи добряче «пом'ятим» від побоїв.

Зазначимо, що свій останній бій Тактаров, який має у послужному списку 17 перемог при 5 поразках у змішаних єдиноборствах, провів у 2008 році. Також знявся у понад 60 фільмах та серіалах у Росії та США. У 2017-му Олег, за власними словами, відповів відмовою на пропозицію Голівуду зіграти в кіно російського військовослужбовця-карателя, який очолює групу проросійських сепаратистів, що вбивають людей на території Донбасу, мотивувавши своє рішення низькою з моральної точки зору якістю подібного кіно.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що російського олімпійського чемпіона з фігурного катання Дмитра Соловйова жорстоко побили в центрі Москви.

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