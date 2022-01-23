Українець Чухаджян побив боксера з Британії та взяв пояс IBF Inter-Continental: моменти бою

У німецькому Карлсруе відбувся вечір професіонального боксу від компанії Facher Sport Management, у рамках якого яскраві перемоги відсвяткували всі чотири українські боксери, які виходили на ринг.

У центральному бою відомий український боєць напівсередньої ваги Карен Чухаджян (20 перемог, 10 з них — нокаутом, 1 поразка), який раніше вибив за межі рингу нікарагуанця Роберто Арріазу, переміг технічним нокаутом у восьмому раунді суперника з Великої Британії Райана Мартіна (14 перемог, 6 з них — нокаутом, 1 нічия, 2 поразки) і завоював чемпіонський титул IBF Inter-Continental. Після бою обличчя суперника 25-річного киянина прикрашали гематоми та синці.

Так виглядало обличчя британця після бою з Чухаджяном

До слова, своєї єдиної поразки Чухаджян зазнав ще у дебютному поєдинку на професіональному ринзі у 2015 році.

Ще в одному поєдинку в Карлсруе непереможний український важковаговик Олександр Захожий (16 перемог, 12 з них – нокаутом) завершив бій виграшем технічним нокаутом у третьому раунді над чехом Павлом Соуром (14 перемог, 9 з них – нокаутом, 7 поразок). Додамо, що під час поєдинку 28-річний українець-велетень, зріст якого 207 см, тричі відправляв суперника до нокдауну.

27-річний уродженець Маріуполя Андрій Великовський (20 перемог, 12 із них — нокаутом, 2 нічиї, 2 поразки) здолав технічним нокаутом у третьому раунді домініканця Рафаеля Бежарана та здобув пояс IBO Inter-Continental у середній вазі.

А 25-річний боксер другої середньої ваги Петро Іванов (15 перемог, 9 з них — нокаутом) із Ніжина Чернігівської області достроково переміг уродженця Нігерії Нугу Лаваля (27 перемог, 15 з них — нокаутом, 9 поразок), який знявся після першого раунду.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Карен Чухаджян переміг у Москві ексчемпіона Росії Олексія Євченка.

Фото Twitter Tim Boxeo

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