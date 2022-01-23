У ніч на неділю, 23 січня, в Borgata Hotel Casino в Атлантик-Сіті (штат Нью-Йорк, США) відбувся вечір боксу, в головній події якого американець Гері Рассел (31 перемога, 18 з них — нокаутом, 2 поразки) відстоював свій пояс чемпіона світу за версією WBC у напівлегкій вазі в бою з філіппінцем Марком Магсайо (24 перемоги, 16 з них — нокаутом).

Переломним моментом поєдинку, який тривав усі 12 раундів, стала четверта трихвилинка, коли 33-річний чемпіон серйозно пошкодив праве плече (підозра на розрив сухожилля) і фактично боксував до кінця бою лише лівою рукою.

У результаті 26-річний філіппінець, котрий представляє, до речі, промоутерську компанію свого легендарного співвітчизника Менні Пакьяо, зумів перемогти «однорукого» опонента рішенням більшості суддів (114:114, 115:113, 115:113), і забрати собі пояс WBC, яким американець володів майже сім років. Не зважаючи на близькі результати за картками, CompuBox нарахував Магсайо на 81 точний удар більше, ніж Расселу (150 з 543 проти 69 з 323).

Марк Магсайо з чемпіонським поясом

Зазначимо, що батькові та багаторічному тренеру Гері Рассела минулого місяця ампутували ліву ногу через ускладнення, викликані діабетом, і Рассел-старший працював у кутку свого сина, сидячи в інвалідному візку.

До речі, єдиної досі поразки Гері Рассел зазнав ще 2014 року, коли у бою за вакантний титул чемпіона світу за версією WBO програв рішенням більшості суддів українцю Василю Ломаченку.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Карен Чухаджян переміг технічним нокаутом суперника-британця та завоював пояс IBF Inter-Continental.

Фото Twitter SHOWTIME Boxing

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