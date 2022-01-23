Нового головного тренера збірної Польщі з футболу, на яку 24 березня в Москві очікує півфінал плей-оф кваліфікації ЧС-2022 з командою Росії, буде представлено 31 січня на головній спортивній арені країни стадіоні «Народови». Про це повідомив президент Польського футбольного союзу (PZPN) Цезарій Кулеша, інформує Sportowe Fakty.

За даними видання, головні кандидати на посаду — екснаставник збірної України Андрій Шевченко, якого звільнили з «Дженоа», і колишній тренер польської дружини Адам Навалка, проте в українця більше шансів обійняти посаду.

Боси PZPN повинні вирішити питання із зарплатою Шевченка, який хоче отримувати приблизно 2,3--2,5 млн євро на рік. Поляки нібито розглядають модель, аналогічну до тієї, що була у 45-річного спеціаліста у збірній України, де з 3 млн доларів зарплати УАФ платила лише 720 тисяч, решту Шевченка отримував від спонсорів.

Існує також проблема із розірванням контракту українця з «Дженоа». Шевченко не хоче відмовлятися від грошей, які йому належать за контрактом з італійським клубом, що діє до червня 2024 року (це понад 6 млн євро, а також компенсація за достроковий розрив угоди).

За інформацією джерела, на рішення Шевченка може вплинути той факт, що його дружина-американка Крістен Пазік має польське коріння.

Андрій Шевченко з дружиною Крістен

Нагадаємо, що колишній наставник збірної Польщі португалець Паулу Соуза несподівано розірвав контракт з футбольним союзом та очолив бразильський «Фламенго».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрія Шевченка готові призначити головним тренером збірної Польщі.

Фото uaf.ua

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