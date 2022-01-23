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Спорт

Померла радянська олімпійська чемпіонка, яка стала професором математики

19:02 23 січня 2022
Кетеван Лосаберідзе

У неділю, 23 січня, на 73-му році життя померла олімпійська чемпіонка-1980 у стрільбі з лука Кетеван Лосаберідзе, повідомляє сайт Олімпійського комітету Грузії. Причина смерті не називається.

Окрім тріумфу на Олімпіаді в Москві, Лосаберідзе (єдина в історії європейка, яка виграла стрільбу з лука на Іграх) здобула дві золоті медалі чемпіонатів світу та чотири «золота» першостей Європи. У списку найкращих спортсменок Грузії XX століття Кетеван посідає четверте місце, поступаючись лише легендарним шахісткам Ноні Гапріндашвілі та Майї Чібурданідзе, а також олімпійській чемпіонці з кульової стрільби, єдиній у світі жінці-учасниці дев'яти Ігор Ніно Салуквадзе.

Після завершення кар'єри Кетеван Лосаберідзе працювала професором математики у Тбіліському державному університеті, віддавши вишу 32 роки свого життя, а у 2002--2005 роках очолювала Федерацію стрільби з лука Грузії.

Кетеван Лосаберідзе – єдина в історії європейська спортсменка, яка перемагала на Олімпійських іграх у стрільбі з лука

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер дворазовий олімпійський чемпіон з біатлону Анатолій Аляб'єв.

Фото ТАРС, РІА «Новини»

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