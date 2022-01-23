Україна без чотирьох гравців сенсаційно розгромила Сербію на футзальному Євро-2022: відеоогляд матчу

У неділю, 23 січня, збірна України з футзалу, яка поступилася на старті голландцям, провела в Амстердамі другий поєдинок групової стадії чемпіонату Європи, який проходить у Нідерландах з 19 січня до 4 лютого.

На арені Ziggo Dome підопічні Олександра Косенко зіграли з шостою командою європейського рейтингу (наші 10-ті) Сербією, яка раніше програла португальцям, ведучи 2:0 на початку матчу (2:4).

Сербія — Україна — 1:6

Україна: Ципун, Фаренюк, Корсун, Шотурма, Зварич, Савенко, Лебідь, Сірий, Чернявський, Абакшин.

Голи: Томіч (39) — Зварич (2, 34), Васич (6, у ворота), Абакшин (15), Чернявський (20).

На жаль, у надважливому поєдинку проти балканців наша команда не змогла задіяти одразу чотирьох гравців — Педяша, Радевича, Разуванова та Журбу, і у підсумку у заявці «жовто-синіх» на матч виявилося лише 10 гравців (проти 12 футзалістів у суперника). Але навіть за кадрового дефіциту Україна швидко повела в рахунку. Вже на 2-й хвилині зустрічі у ворота сербів влучив Зварич, який у першій грі забив голландцям на 52-й секунді.

Більш того, за чотири хвилини підопічні Косенка подвоїли перевагу в рахунку: автоголом відзначився серб Васич, від п'яти якого м'яч влетів до сітки. А ближче до кінця першого тайму Абакшин шикарним торканням зльоту та Чернявський дальнім ударом довели перевагу збірної України до чотирьох м'ячів.

Після перерви серби вилазили зі шкіри, щоб врятувати поєдинок, але наші на характері за бездоганної гри голкіпера Ципуна вистояли. Більш того, Зварич та Корсун довели рахунок до 6:0. Один гол сербів уже нічого не вирішував. Браво, хлопці!

В іншому матчі групи А, де виступає наша збірна, зіграють команди Португалії та Нідерландів (початок о 18:30). Незалежно від результату цієї зустрічі Україна збереже шанси на одне з двох перших місць у групі.

Положення команд у групі А: 1. Португалія — 3 очки (1 матч; різниця м'ячів — 4:2); 2. Нідерланди — 3 (1; 3:2); 3. Україна — 3 (2; 8:4); 4. Сербія — 0 (2; 3:10).

В останніх поєдинках у квартеті у п'ятницю, 28 січня, зіграють: Україна — Португалія та Нідерланди — Сербія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що воротар збірної України забив неймовірний гол ударом через весь майданчик.

Фото uefa.com

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