Збірну України провели на зимові Олімпійські ігри у Пекіні: як виглядає форма команди

У неділю, 23 січня, у Києві відбулися проводи збірної України на зимові Олімпійські ігри в Пекіні, на яких з 4 по 20 лютого понад 3 тисячі спортсменів розіграють 109 медалей у 15 видах спорту.

Наша команда, якій адресовані напутні слова президента України Володимира Зеленського, буде представлена у столиці Китаю рекордною кількістю спортсменів: до заявки команди потрапили 45 атлетів у 12 видах спорту (це на 12 спортсменів більше, ніж на попередніх зимових Іграх у Пхенчхані-2018).

Церемонія проводів проходила на двох столичних локаціях — у студії «UA:Перший» та у новорічному містечку «Зимова країна на ВДНГ».

Свої побажання успіхів нашим спортсменам передав міністр молоді та спорту України, член виконкому НОК Вадим Гутцайт. Гостями студії стали члени олімпійської збірної-2022 Владислав Гераскевич (скелетон), Лідія Гунько (монобоб), Іван Шмуратко (фігурне катання), Олег Гандей та Уляна Дуброва (шорт-трек), олімпійські призерки з біатлону Валентина Цербе-Несіна, Олена Петрова та інші.

До речі, наші олімпійці постали у повсякденній олімпійській формі, в якій вирушать до Пекіна.

Скелетоніст Владислав Гераскевич

Бобслеїстка Лідія Гунько

Повністю склад збірної України на Олімпійські ігри у Пекіні виглядає так:

Біатлон

- Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Тищенко (чоловіки);

- Юлія Джима, Олена Білосюк (Підгрушна), Валентина Семеренко, Дар'я Блашко, Ірина Петренко (жінки).

Лижні гонки

- Олексій Красовський, Руслан Перехода (чоловіки);

- Марина Анцибор, Вікторія Олех, Юлія Кроль, Валентина Камінська, Дар'я Рубльова (жінки).

Фігурне катання

- Іван Шмуратко (чоловіки);

- Анастасія Шаботова (жінки);

- Олександра Назарова та Максим Нікітін (танці на льоду);

- Софія Голіченко та Артем Даренський (команда у спортивній парі).

Санний спорт

- Антон Дукач, Андрій Мандзій (чоловіки);

- Олена Стецьків, Юліанна Туницька (жінки);

- Ігор Стахів / Андрій Лисецький (парний екіпаж).

Фрістайл

- Олександр Абраменко, Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк (чоловіки);

- Анастасія Новосад, Ольга Полюк (жінки).

Стрибки з трампліна

- Віталій Калиниченко, Євген Марусяк, Антон Корчук (чоловіки).

Шорт-трек

- Олег Гандей (чоловіки);

- Уляна Дуброва (жінки).

Гірськолижний спорт

- Іван Ковбаснюк (чоловіки);

- Анастасія Шепіленко (жінки).

Сноубординг

- Аннамарі Данча (жінки).

Лижне двоборство

- Дмитро Мазурчук (чоловіки).

Скелетон

- Владислав Гераскевич (чоловіки).

Бобслей

- Лідія Гунько (жінки).

Також затверджено резервний список спортсменів (до 1 лютого можна проводити заміни у разі хвороби), до якого увійшли сім атлетів: Анастасія Меркушина і Тарас Лесюк (біатлон), Віктор Пасічник (лижне двоборство), Микола Пуздерко та Ангеліна Брикина (фрістайл), Олена Смага (санний спорт) та Дмитро Драгун (лижні перегони).

Нагадаємо, що за роки виступів на семи зимових Олімпійських іграх Україна виборола 8 медалей, вигравши при цьому три «золота» (фігуристка Оксана Баюл у Ліллехаммері-1994, жіноча біатлонна команда у складі Юлії Джими, Олени Підгрушної, сестер Валі та Віти Семеренко в естафеті у Сочі-2014 та фрістайліст Олександр Абраменко у Пхенчхані-2018).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на літніх Олімпійських іграх у Токіо Україна виборола 19 медалей.

Фото segodnya.ua, НОК України

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