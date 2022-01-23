«Жах! Спорт закінчився?»: красуня Білодід розсварила мережу дуже відвертою фотосесією

Одна з найзавидніших наречених українського спорту, наймолодша дворазова чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід, яка завоювала «бронзу» Олімпійських ігор у Токіо, потішила своїх підписників у Instagram гарячою фотосесією у відвертому боді, з яскравим макіяжем та ще й з гантелями.

«Бум!» — коротко підписала відверті знімки 21-річна Дар'я (до речі, ще більше фотографій красуні розмістила на своїй сторінці у соцмережі їхній автор Валерія Допірчук).

«З глузду з'їхати!», «Дівчина-квітка», «Пожежа!», «Ідеально все», «Розкішно виглядаєте. Гордість України», «Дашуне, ти просто космос», — захоплюються одні підписники (зокрема знамениті спортсмени — Олег Верняєв, Влада Нікольченко, Вікторія Мазур, Марія Суха та Ольга Саладуха). «Жах! Спорт закінчився?», «Не ганьбися!» — критикують спортсменку інші.

Нагадаємо, що чемпіонка світу та Європи Дар'я Білодід отримала диплом журналіста і на зйомках для модного журналу намалювала ідеальний образ чоловіка.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Дарʼя Білодід зворушила рідкісними дитячими фотографіями.

Фото Instagram

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