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Спорт

Юрген Клопп після перемоги «Ліверпуля» особисто побалував фанатів пивком (відео)

9:07 24 січня 2022
Юрген Клопп

Головний тренер «Ліверпуля» Юрген Клопп, який минулого року не зміг поїхати на похорон матері, особисто поділився з уболівальниками команди пивом після перемоги над «Кристал Пелас» (3:1) у гостьовому поєдинку англійської прем'єр-ліги.

Коронавірусні обмеження позбавили фанатів Салаха та компанії можливості підтримати команду на стадіоні «Селхерст Парк», але невелика група все одно вирушила до Лондона, щоб підтримати земляків «Бітлз».

І коли автобус «Ліверпуля» вже збирався залишати межі арени, німецький фахівець побачив своїх, вийшов до них та вручив дві пляшки пива.

До речі, кілька років тому під час передсезонного турне «Ліверпуля» по США Юрген Клопп взагалі зайшов до одного з барів у Мічигані, попив із фанатами пива і навіть заспівав разом з ними.

Нагадаємо, що 54-річний Юрген Клопп очолює Ліверпуль з 2015 року. Під його керівництвом команда виграла Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу, а також через 30 років стала чемпіонами Англії. У поточному сезоні мерсисайдці з 48 очками посідають в АПЛ друге місце.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що відомий тренер відкрив пиво на пресконференції і запропонував футболісту випити з ним.

Фото ФК «Ліверпуль»

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