Ось так вечір: лідер «Реала» Бензема не забив пенальті, отримав травму та постраждав від грабіжників

Вечір неділі приніс мало позитиву знаменитому форварду «Реала» Каріму Бензема, який виграв тиждень тому з командою Суперкубок Іспанії.

Спочатку в домашньому матчі чемпіонату Іспанії проти «Ельче» нападник збірної Франції не реалізував пенальті (вперше за роки виступів у «Реалі» після 16 вдалих спроб!), потім змушений був залишити поле через травму, а на додачу до всього в його заміський будинок навідалися грабіжники.

Як повідомляє 20minutes, зловмисники проникли в особняк футболіста, розташований в елітному житловому комплексі в Сан-Себастьян-де-лос-Рейєс, через сад, коли у житлі нікого не було. Що саме вкрали, а також яка сума матеріальних збитків, поки що невідомо.

Можна лише зазначити, що двоповерховий особняк француза коштує 2,5 млн євро, у ньому 10 кімнат, кожна з яких виконана у власному стилі. Особливе місце в будинку займає окрема вбиральня для кросівок!

До речі, Бензема пограбували вже не вперше: у лютому 2019-го злодії скористалися відсутністю форварда й обчистили його особняк прямо під час півфіналу Кубка Іспанії на «Сантьяго Бернабеу» з «Барселоною» (0:3).

Що ж до невдалого для 34-річного француза матчу «Реал» — «Ельче», то ще на 80-й хвилині його команда сенсаційного програвала — 0:2, але завдяки голам Модрича (82-а хвилина з пенальті) та Мілітао (90+2-а) змогла врятуватися від поразки — 2:2. Після 22 турів Королівський клуб утримує лідерство у чемпіонаті Іспанії, на чотири очки випереджаючи «Севілью» та на 10 — «Бетіс» (до речі, «Барселона» з 15-очковим відставанням від команди Карло Анчелотті йде п'ятою).

Відеоогляд матчу «Реал» — «Ельче» — 2:2

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Карім Бензема засуджений французьким судом.

Фото Instagram

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