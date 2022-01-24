Помер легендарний масажист «Динамо» та збірної України

Ще одна сумна звістка прийшла із табору київського «Динамо». Слідом за багаторічним лікарем команди Володимиром Малютою, який помер на початку січня, у віці 73 років пішов з життя легендарний фізіотерапевт і масажист «біло-синіх» Павло Швидкий, повідомляє офіційний сайт клубу.

Павло Миколайович присвятив рідному клубу кілька десятиліть свого життя, прийшовши до «Динамо» 1980 року. Через його золоті руки пройшло багато поколінь динамівських футболістів. Він причетний до багатьох перемог «Динамо» на футбольних полях, зокрема до здобуття Кубка кубків 1986 року.

Павло Швидкий (другий ліворуч) із легендарними футболістами "Динамо"

Крім того, Павло Швидкий працював із Валерієм Лобановським у збірній Радянського Союзу, яка стала віцечемпіоном Євро-1988, а також готував гравців збірної України до матчів ЧС-2006, дійшовши з командою до чвертьфіналу світової першості.

Після повернення з командою Валерія Лобановського з Євро-1988 (Павло Швидкий – у центрі в першому ряду)

Понад 10 років Швидкий мужньо боровся з онкологією. Навіть про свій страшний діагноз Павло Миколайович дізнався на робочому місці під час тренувальних зборів «Динамо» в Ізраїлі.

Павло Миколайович в оточенні своїх "пацієнтів" після тріумфу "Динамо" у чемпіонаті України

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у легендарного футболіста та тренера «Динамо» Олега Гусєва помер батько.

Фото Facebook, ФК «Динамо»

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