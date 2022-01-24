Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24 перемоги, 22 з них — нокаутом, 2 поразки), який програв титули WBA Super, WBO, IBF та IBO Олександру Усику (19 перемог, 13 з них — нокаутом), готовий відмовитися від бою-реваншу з українцем на користь Тайсона Ф'юрі та взяти відступні у розмірі 20 мільйонів доларів, повідомляє The Telegraph.

Таким чином, поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу може відбутися вже навесні на Близькому Сході, після чого Джошуа (Ентоні вимагає гарантій уже зараз) битиметься з переможцем бою Усик — Ф'юрі.

«Це правда, — заявив промоутер Джошуа та Уайта Едді Хірн у коментарі Boxing Social. — Ми в самому розпалі цих перемовин. Я все ще вважаю, що ми поки що рухаємося до поєдинків Джошуа — Усик та Фʼюрі — Уайт. Але є люди, які хотіли б, щоб Усик бився з Ф'юрі. І на це є багато грошей.

У цьому бізнесі іноді все може затихнути на три-чотири дні, а потім раптом ви укладаєте угоду за три-чотири години. Тож слідкуйте за процесом, чекайте на несподіване. Триматимемо вас у курсі".

До речі, факт переговорів із командою Циганського короля (прізвисько Ф'юрі) підтвердив і промоутер Усика Олександр Красюк.

«Перемовини з командою Ф'юрі справді є. Вони ведуться ще з листопада, але у нас поки що немає жодних підписаних контрактів із цього приводу, — заявив Олександр Красюк в інтерв'ю Tribuna.com. — Тож жодної конкретики дати не можу. Але підтверджую, розмови про цей поєдинок продовжуються.

У нас є зобов'язання перед командою Ентоні Джошуа щодо реваншу, тому узгоджуємо всі наші дії з Джошуа, з Matchroom Boxing. Зараз ми ведемо переговори щодо поєдинку з Тайсоном Ф'юрі. Якщо не зможемо досягти компромісу, базовим варіантом залишиться матч-реванш із Ентоні".

Відеоогляд бою Ентоні Джошуа — Олександр Усик

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик зізнався, скільки заробив за бій з Джошуа.

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