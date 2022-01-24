«Шахтар» із зірковим новачком розгромив у Туреччині австрійський «Вольфсбергер»: відеоогляд матчу

Лідер чемпіонату України донецький «Шахтар», який поповнив свої ряди двома бразильськими новачками — 24-річним півзахисником «Аякса» Давидом Нересом та 17-річним гравцем оборони «Інтернасьоналя» Вінісіусом Тобіасом, провів перший рік контрольний матч на зборі в Туреччині.

На полі Regnum Carya Golf & Spa Resort у Белеку підопічні Роберто де Дзербі з Нересом в «основі» перемогли з розгромним рахунком австрійський «Вольфсбергер», який посідає у чемпіонаті країни третє місце, — 4:1 (Судаков, 76, Мораєс, 80, 89, Тете, 87 — Лочошвілі, 37). Зазначимо, що Тобіас, який вийшов на заміну, відзначився гольовою передачею і взяв участь у другому взятті воріт австрійців.

«Шахтар»: Трубін (П'ятов, 46), Ісмаїлі (Корнієнко, 46), Матвієнко (Бондар, 46), Марлон (Вітао, 46), Додо (Тобіас, 46), Степаненко (Антоніо, 46), Майкон (Судаков, 46), Мудрик (Фернандо, 46), Патрик (Бондаренко, 46), Нерес (Тете, 46), Педріньо (Мораєс, 46).

Нагадаємо, що на першому зборі у «оранжево-чорних» заплановані ще два спаринги: 28 січня донеччани зіграють з чемпіоном Білорусі «Шахтарем» із Солігорська, а 31-го — із найсильнішим клубом Сербії «Црвеною Зіркою».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що захисник «Шахтаря» Сергій Кривцов зламав ногу в ожеледицю.

Фото ФК «Шахтар»

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