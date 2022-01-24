Українська красуня-каратистка Терлюга виграла перше «золото» після весілля: відео фінального бою у Парижі

Віцечемпіонка Олімпійських ігор у Токіо каратистка Анжеліка Терлюга, котра восени минулого року вийшла заміж, блискуче розпочала змагальний рік, завоювавши «золото» престижного турніру Paris Open-2022 у столиці Франції за участю 464 спортсменів з 52 країн.

У фінальному поєдинку українська красуня, яку визнали найкращою каратисткою світу минулого року у своїй ваговій категорії (до 55 кг), перемогла француженку Тіллу Леваше (2:1). При цьому 29-річна одеситка стала єдиною спортсменкою не з Франції, яка зуміла здобути медаль найвищої проби.

«Мій сезон-2022 розпочався приголомшливо. Продовжуйте старанно працювати задля досягнення своїх цілей. Дякую моїм спонсорам та всім іншим за підтримку», — написала Анжеліка Терлюга в Instagram, розмістивши фото зі змагань у Парижі.

До речі, наші спортсмени здобули у столиці Франції ще три нагороди. «Срібло» у ваговій категорії до 50 кг виборола Юлія Палашевська, а Аніта Серьогіна (до 61 кг) та Олег Пащенко (до 75 кг) взяли «бронзу».

Українські володарі нагород змагань у Парижі Олег Пащенко, Аніта Серьогіна, Юлія Палашевська та Анжеліка Терлюга

У загальнокомандному заліку збірна України посіла на Paris Open-2022 друге місце, поступившись лише господарям змагань французам, які підіймалися на п'єдестал пошани аж 31 раз.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Анжеліка Терлюга блиснула фігурою під час медового місяця на Мальдивах.

Фото Instagram, Twitter FFKarate

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