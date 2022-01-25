Поєдинок 1/8 фіналу Кубка Африки між господарями турніру Камеруном та Коморськими островами завершився трагедією. У ході тисняви перед стадіоном імені Поля Бійя в Яунде загинули щонайменше вісім фанатів і десятки зазнали поранень, інформує Бі-бі-сі.

Повідомляється, що на шляху на арену деякі люди падали, інші наступали на них. За даними міністерства охорони здоров'я Камеруну, серед загиблих є одна дитина. За повідомленнями ЗМІ, ще кілька дітей знепритомніли.

Стадіон Поля Бійя вміщує 60 тисяч людей, але через ковідні обмеження він мав бути заповнений не більше ніж на 80 відсотків. Офіційні представники матчу заявили, що на гру намагалися прорватися близько 50 тисяч уболівальників.

Конфедерація африканського футболу (CAF) заявила, що зараз розслідує ситуацію і намагається отримати більш детальну інформацію про те, що сталося. Зазначається, що генеральний секретар CAF Верон Мосенго-Омба відвідає постраждалих, які перебувають у лікарні.

Що ж до самого поєдинку Камерун — Комори, то він таки відбувся і завершився перемогою господарів поля — 2:1. При цьому острів'яни з 7-ї хвилини грали в меншості, а їхні ворота весь матч захищав… гравець оборони французського «Аяччо» Шакер Альдаур, зріст якого лише (як для голкіпера) 172 см. Він відбив чотири з шести ударів в «рамку». Усі воротарі команди не змогли взяти участь у матчі з різних причин, включаючи коронавірус та травми.

У поєдинку з Камеруном ворота збірної Коморських островів захищав польовий гравець Шакер Альдаур

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на матчі чемпіонату Росії з футболу сталася трагедія.

Фото Twitter LSI AFRICA, CAF_Online

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