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Спорт

Скандальний тенісист на Australian Open влучив м'ячем у дитину та дотепно загладив провину (відео)

11:28 25 січня 2022
Нік Кірьос

Австралійський тенісист Нік Кірьос, який вразив на Australian Open незвичайною подачею, потрапив у неприємну ситуацію під час парного матчу у Мельбурні.

В одному з ігрових епізодів він так сильно зарядив м'ячем об корт, що той відлетів на трибуни та боляче вдарив хлопчика-вболівальника. Дитина одразу розплакалася, а Кірьос після паузи спочатку вибачився жестом, а потім побіг з корту і… подарував хлопчику свою ракетку. Трибуни зустріли вчинок тенісиста оваціями.

До речі, Нік Кірьос за роки кар'єри часто потрапляв у скандали. Досить згадати, як на Уїмблдоні-2018 він зі злості зарядив м'ячем у руку дівчинці, яка подає м'ячі. Від сильного болю (виявилося, що м'яч летів зі швидкістю 217 км/год) постраждала заплакала, а потім її вивели з арени.

Через рік австралієць (у його батька — грецьке коріння, у матері — малайзійське) заплатив 113 тисяч доларів штрафу за потворну поведінку на турнірі в американському Цинциннаті (нецензурно висловлювався на адресу судді, розбив дві ракетки і залишив корт).

А в тому ж 2019-му на мастерсі в Римі Кірьос і зовсім «злетів з котушок» — сердито кинув ракетку, зарядив ногою по пляшці з водою і жбурнув на корт стілець, так і не догравши поєдинок.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що найкращого тенісиста світу Новака Джоковича не пустили на Australian Open.

Фото Twitter Уїмблдона, Twitter Australian Open

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