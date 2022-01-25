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Спорт

«Динамо» — «Мурсія»: онлайн-відеотрансляція матчу в Іспанії

13:11 25 січня 2022
Олег Гусєв та Мірча Луческу

У вівторок, 25 січня, київське «Динамо», яке розгромило в перших спарингах з однаковим рахунком 4:0 іспанський «Атлетико Пульпіленьо» та «Уніон» з Люксембургу, проведе третій контрольний матч на зборі в Іспанії.

Суперником підопічних Мірчі Луческу стане іспанський клуб «Мурсія», який посідає 5-е місце у своїй групі четвертого за силою дивізіону першості країни. До речі, за 114 років існування «Мурсія», яку свого часу тренували такі знаменитості, як Ференц Пушкаш, Хав'єр Клементе та Джон Тошак, провела 18 сезонів у еліті іспанського футболу.

Пряму відеотрансляцію матчу «Динамо» — «Мурсія» дивіться (початок — о 18:00) на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

Нагадаємо, що на першому етапі підготовки до другої частини сезону у «Динамо» ще заплановано спаринг із чемпіоном Норвегії «Буде-Глімтом» (28 січня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що пішов з життя легендарний масажист «Динамо» Павло Швидкий.

Фото ФК «Динамо»

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