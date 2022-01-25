Олімпійська чемпіонка та 14-разова чемпіонка світу з лижних перегонів норвежка Тереза Йохауг, яка перед Новим роком побралася зі своїм нареченим — чемпіоном світу з академічного веслування Нільсом Якобом Хоффом, поставила коханому ультиматум, повідомляє vg.no.

Легендарна 33-річна спортсменка, яка має намір навідатися додому перед поїздкою на Олімпіаду до Пекіна, заявила, що секс буде лише в тому випадку, якщо Нільс здасть негативні тести на коронавірус.

«Так, я збираюся заїхати додому та провести ніч із нареченим. Він двічі здасть ПЛР-тести, перш ніж я приїду, тож ми будемо в безпеці», — заявила спортсменка, статки якої, до речі, оцінюються у 6 з лишком мільйонів доларів.

Нільс і Тереза

Зіркову лижницю зрозуміти можна, адже вона не хоче пропустити другу Олімпіаду поспіль через «дрібницю». На Ігри-2018 у Пхенчхані володарка повного комплекту олімпійських медалей не поїхала через… бальзам для губ, у якому містилася заборонена речовина. Тоді Йогауг виписали 18 місяців дискваліфікації та залишили без Олімпійських ігор.

До слова, чоловіча збірна Норвегії з лижних перегонів 24 січня перенесла виліт на Олімпіаду через позитивний тест на коронавірус в одного з тренерів. Отож побоювання Терези Йохауг не безпідставні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірну України провели на зимові Олімпійські ігри в Пекіні.

Фото Instagram, TT NEWS AGENCY

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