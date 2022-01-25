Помер дворазовий віцечемпіон світу з футболу: ним захоплювався сам Йохан Кройфф

У віці 75 років помер легендарний футболіст «Фейєноорда» і збірної Нідерландів, дворазовий віцечемпіон світу Вім Янсен, який в останні роки страждав на деменцію (недоумство), повідомляє офіційний сайт роттердамського клубу.

У футболці «Фейєноорда» півзахисник провів 476 офіційних ігор, забив 39 голів і виграв чимало трофеїв, зокрема, здобувши Кубок європейських чемпіонів, Кубок УЄФА та Міжконтинентальний кубок.

Після від'їзду з рідного клубу Янсен деякий час грав у США за «Вашингтон Дипломатс», а завершив свою кар'єру в лавах непримиренного опонента роттердамців — «Аякса», ставши з амстердамцями чемпіоном країни. За іронією долі, дебют у футболці «Аякса» випав на матч проти рідного «Фейєноорда» і запам'ятався Віму сніжкою, яка прилетіла з трибун від «своїх» просто йому в око. «Я недооцінив ненависть до «Аякса» серед уболівальників «Фейєноорда», — писав пізніше футболіст у своїй біографії.

У складі збірної Нідерландів Вім Янсен зіграв 65 матчів і забив 1 м'яч, двічі ставши з помаранчевими віцечемпіоном світу (на ЧС-1974 голландці у фіналі поступилися німцям — 1:2, а на ЧС-1978 програли аргентинцям — 1:3) та бронзовим призером чемпіонату Європи-1976.

Вім Янсен проти Дієго Марадони у фіналі ЧС-1978

Досягнув успіхів голландець і на тренерській ниві. Зокрема, з рідним «Фейєноордом» він двічі виграв Кубок Нідерландів, а на посаді наставника шотландського «Селтика» не дозволив найлютішому ворогові «Рейнджерс» виграти 10-й поспіль титул чемпіона країни, здобувши «золото».

До речі, великий голландець Йохан Кройфф, який відіграв не один матч пліч-о-пліч з Вімом, одного разу назвав Янсена «одним із чотирьох людей у світі, яких варто слухати, коли вони говорять про футбол».

Легендарні партнери по збірній Нідерландів Йохан Кройфф та Вім Янсен

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер знаменитий футбольний тренер, який пережив смерть дружини, самогубство сина та ампутацію обох ніг.

Фото ФК «Фейєноорд»

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