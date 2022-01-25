Президент київського «Динамо» Ігор Суркіс розповів про шанси пробитися в основну команду клубу свого племінника, воротаря динамівської команди U16 В'ячеслава Суркіса (сина почесного члена УЄФА Григорія Суркіса), якого за підсумками минулого сезону визнали найкращим голкіпером України у своїй віковій категорії (в 15 років у хлопця вже зріст 185 см!)

«Для мене обговорювати можливе майбутнє його у першій команді — дуже тяжко, — розповів Ігор Суркіс в інтерв'ю YouTube-каналу «Бомбардир». — Я Славіка дуже люблю, він єдиний хлопчик у нашій сім'ї — у мене дві доньки, у брата є ще одна дочка. Він прислухається до мене, я дуже люблю з ним говорити.

Він часто скидає мені відео, наприклад, де пропускає голи. Запитує, що я думаю про ці моменти. У нього є величезне бажання, він пройшов через багато проблем, мав багато травм, відновлень. Цього року навіть брат не зміг вмовити його вирушити з нами у відпустку. Тільки до мене він прислухався, так хотів продовжувати працювати".

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Бос «Динамо» прямо каже, що племінник має бути в рази сильнішим за конкурентів, щоб не думали, що він грає через прізвище, через блат.

«Ви ж чудово розумієте, із прізвищем Суркіс йому потрібно бути набагато сильнішим, набагато кращим, ніж будуть інші, — не приховує президент «Динамо». — Говоритимуть, що поставили родича президента. А він ще й воротар, якби грав у полі, і припустився помилки, можна було б нівелювати — віддати передачу чи ще щось. Тут же будь-який пропущений м'яч розглядатиметься.

У нього є талант, я розмовляв із Михайловим (тренер воротарів «Динамо». — Авт.) , він відзначає працьовитість. Що мені подобається, Славко не схожий на дітей мажорів. Так, у нього є якісь кращі можливості, ніж у інших хлопців, наприклад, у відновленні в домашніх умовах, тато допоможе, або дядько допоможе. Але в команді його добре сприймають, він іноді їде на тренування та виганяє охоронця, хоче бути таким самим, як і всі хлопці.

Дай Боже, щоб у нього вийшло. Ми не можемо ламати дітей, казати, що я ж президент клубу, тому ти не гратимеш. Якщо він буде сильнішим, якщо його гру оцінять експерти та тренерський штаб… Дай Боже".

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що донька Суркіса була закохана в Ярмоленка та «продавала» його з «Динамо».

Фото ФК «Динамо»

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