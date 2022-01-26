Татко оцінить: дружина Реброва показала, як маленький син забиває голи

Шестирічний Микита, син колишнього футболіста та тренера київського «Динамо» Сергія Реброва, який із червня 2021-го очолює «Аль-Айн» з ОАЕ, робить свої перші кроки у футболі.

Дружина 47-річного українського фахівця Ганна виклала в соцмережах відео, як хлопчик «запалює» на тренуванні. «Коли тренування закінчилося, а забрати додому неможливо», — написала жінка, яка одружена з Сергієм Ребровим з літа 2016 року та народила відомому тренеру двох синів.

Зазначимо, що «Аль-Айн» упевнено лідирує в чемпіонаті ОАЕ. Незважаючи на поразку в першому матчі 2022 року від «Аль-Шарджі» (0:2), команда під керівництвом Сергія Реброва випереджає найближчого переслідувача, «Аль-Вахду», на шість очок. Додамо, що востаннє «Аль-Айн» ставав чемпіоном країни у 2018-му, а в сезоні-2020/2021 посів шосте місце.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що сина Марлоса «побили» на прощання у футбольній академії.

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