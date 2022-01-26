28.56 / 28.88 32.16 / 32.63
Київ: -3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Татко оцінить: дружина Реброва показала, як маленький син забиває голи

9:35 26 січня 2022
Ганна Реброва із двома синами

Шестирічний Микита, син колишнього футболіста та тренера київського «Динамо» Сергія Реброва, який із червня 2021-го очолює «Аль-Айн» з ОАЕ, робить свої перші кроки у футболі.

Дружина 47-річного українського фахівця Ганна виклала в соцмережах відео, як хлопчик «запалює» на тренуванні. «Коли тренування закінчилося, а забрати додому неможливо», — написала жінка, яка одружена з Сергієм Ребровим з літа 2016 року та народила відомому тренеру двох синів.

 

Зазначимо, що «Аль-Айн» упевнено лідирує в чемпіонаті ОАЕ. Незважаючи на поразку в першому матчі 2022 року від «Аль-Шарджі» (0:2), команда під керівництвом Сергія Реброва випереджає найближчого переслідувача, «Аль-Вахду», на шість очок. Додамо, що востаннє «Аль-Айн» ставав чемпіоном країни у 2018-му, а в сезоні-2020/2021 посів шосте місце.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що сина Марлоса «побили» на прощання у футбольній академії.

129

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

у тролейбусі

Е-квиток більше не буде потрібний: у транспорті Києва з'явиться альтернативний спосіб оплати проїзду

Банановий десерт

Банановий торт за півгодини: покроковий рецепт

салат

Салат «Рожевий фламінго»: всього чотири інгредієнти, але дуже ніжний й тонкий смак

санкції

Депутати підтримали вимоги ФОП: штрафи за незастосування касових реєстраторів запропоновано зменшити у 10 разів

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.