«Чергова помилка»: Суркіс розкритикував роботу Шевченка у «Дженоа»

45-річний колишній тренер збірної України Андрій Шевченко, звільнений із «Дженоа» після двох місяців роботи в клубі, зробив помилку, очоливши аутсайдера італійської серії А.

Таку думку висловив президент київського «Динамо» Ігор Суркіс. При цьому керівник «біло-синіх», незважаючи на провал володаря «Золотого м'яча"-2004 в Італії, не виключає, що в майбутньому Шевченко, який розглядається в якості головного кандидата на посаду головного тренера збірної Польщі, може очолити й «Динамо».

«Не звертайте увагу, що сталося у «Дженоа» , — поділився своєю думкою Ігор Суркіс в інтерв'ю Youtube-каналу «Бомбардир». — Це його чергова помилка. Він пішов до команди, де, як каже Йожеф Сабо, немає футболістів. Футболісти є, але якої вони якості? Все, що міг, він робив, професійно. Можливо, забракло досвіду. А чому він потрапив у цю ситуацію? Шевченко хотів працювати. Для нього гроші вже не важливі, він заробив на щасливу старість.

Але скажу вам відверто — я не розглядав Шевченка головним тренером «Динамо». Не було для цього підстав, адже я маю чинного тренера, з яким продовжено угоду до літа 2024 року. Але ніколи не кажи «ні». Шевченко — це людина, з якою у мене асоціюються перемоги «Динамо», один із найгучніших трансферів до Європи, він був топ-нападником й є топ-людиною.

Чи можу я уявити, що в майбутньому працюватиму з Шевченком? Я можу уявити, що працюватиму і з Ребровим, і з Шевченком, і з Луческу. Але поки що тренер «Динамо» Луческу, я ні з ким нічого не обговорюю".

Зазначимо, що Мірча Луческу очолює «Динамо» з липня 2020 року, за цей час вигравши з киянами три трофеї (Суперкубок України-2020, а також чемпіонство та Кубок країни у 2021-му). Також двічі поспіль виступав із «біло-синіми» у груповому турнірі Ліги чемпіонів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ігор Суркіс оцінив перспективи рідного племінника в «Динамо».

58

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter