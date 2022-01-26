У п'ятницю, 28 січня, національна збірна України з футзалу проведе заключний поєдинок групового етапу фінального турніру чемпіонату Європи, який приймають Нідерланди.

Суперником «жовто-синіх», які на старті змагань поступилися Нідерландам (2:3), а потім розгромили Сербію (6:1), стане чинний чемпіон світу та Європи — збірна Португалії, яка здобула дві перемоги у групі — над Сербією (4:2) та Нідерландами (4:1).

Раніше команди зустрічалися чотири рази між собою. В офіційних поєдинках дві перемоги здобули піренейці — у чвертьфіналі Євро-2014 (2:1) та у групі на Євро-2018 (5:3). А ось у товариських поєдинках, що відбулися у грудні 2018-го, було зафіксовано дві нічиї — 2:2 та 0:0.

Букмекери бачать фаворитом португальців і в майбутньому поєдинку, що пройде у Гронінгені. Наприклад, контора «Паріматч» ставки на перемогу України приймає з коефіцієнтом 4,94, успіх суперника оцінюється в 1,45, на нічию можна поставити з коефіцієнтом 5,37.

У прямій трансляції матч Україна — Португалія (початок о 21:30) на території України можна буде переглянути на каналі «UA:Перший».

Чемпіонат Європи з футзалу. Група А. 3-й тур

28 січня (п'ятниця)

Україна — Португалія 21:30 «UA:Перший»

Зазначимо, що в іншому матчі групи А, де виступає наша збірна, паралельно зіграють команди Нідерландів та Сербії. Примітно, що Україна зберігає шанси посісти одне з перших двох місць: у разі перемоги над Португалією «жовто-сині» виграють групу, а нічия чи поразка гарантують підопічним Олександра Косенка друге місце, але лише у тому випадку, якщо Сербія обіграє Нідерланди (з різницею, не більшою за дев'ять м'ячів).

Положення команд у групі А: 1. Португалія — 6 очок (різниця м'ячів — 8:3); 2. Нідерланди — 3 (4:6); 3. Україна — 3 (8:4); 4. Сербія — 0 (3:10).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що воротар збірної України забив неймовірний гол ударом через весь майданчик.

Фото uefa.com

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