Поки чоловіка немає поруч: красуня Бех-Романчук побалувала шанувальників еротичною фотосесією

Чемпіонка Європейських ігор-2019 та Європи-2021 зі стрибків у довжину українка Марина Бех-Романчук, яка знялася у кліпі популярної вітчизняної групи, опублікувала кілька відвертих знімків на своїй сторінці у Instagram.

Титулована спортсменка часто радує своїх підписників, кількість яких упевнено рухається до позначки у півмільйона, легкою еротикою. Ось і цього разу, перебуваючи на тренувальних зборах далеко від чоловіка, дворазового призера Олімпіади-2020 у Токіо плавця Михайла Романчука, вирішила «підкинути дров», отримавши безліч захоплених коментарів різними мовами.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що красуня Бех-Романчук спокусливо прикрила оголені груди букетом квітів.

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