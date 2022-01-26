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Спорт

Артем Мілевський зіграє за збірну України на чемпіонаті Європи

17:04 26 січня 2022
Артем Мілевський

37-річний колишній футболіст київського «Динамо» Артем Мілевський, який оголосив про завершення ігрової кар'єри, ще раз одягне футболку збірної України.

Відбудеться це на чемпіонаті Європи з мініфутболу, який відбудеться у червні цього року у словацькому Кошице, де знаменитий нападник захищатиме честь нашої країни.

«Майстри, я повертаюся до збірної України! Недарма кажуть: „Ти можеш піти з футболу, але футбол з тебе не піде ніколи“. Саме тому я радий повідомити вас, що тепер я амбасадор Федерації мініфутболу України! Мені завжди подобалося грати на обмеженій ділянці поля: поставити корпус, відігратися в стіночку або самому закрутити м'яча точно в кут. Тепер усе це я спробую показати за збірну України на чемпіонаті Європи з мініфутболу», — написав сам Мілевський на своїй сторінці у Instagram.

Зазначимо, що загалом форвард провів за збірну України 50 матчів, у яких забив 8 м'ячів. Був учасником ЧС-2006 (забив один із пенальті у післяматчевій серії зі Швейцарією) та ЧЄ-2012, зігравши всі три матчі групового етапу. Свій останній поєдинок за «жовто-синіх» провів у жовтні 2012-го проти Молдови (0:0) у відборі на ЧС-2014.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Артем Мілевський порівнянням українського та російського футболу викликав істерику у країні-агресорі.

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