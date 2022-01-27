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«Динамо» — «Буде-Глімт»: онлайн-відеотрансляція матчу в Іспанії

8:33 27 січня 2022
Динамо Київ

У четвер, 27 січня, київське «Динамо», яке розгромило іспанський «Атлетико Пульпіленьо» (4:0) та «Уніон» із Люксембургу (4:0), а також обіграло іспанську «Мурсію» (3:1), проведе заключний контрольний матч на зборі в Іспанії

Суперником підопічних Мірчі Луческу стане норвезький «Буде-Глімт», який другий рік поспіль став чемпіоном країни. Цього сезону клуб із міста Буде, розташованого за Полярним колом, уже зустрічався з представником української прем'єр-ліги — у групі Ліги конференцій підопічні 53-річного К'єтіля Кнутсена обіграли вдома луганську «Зорю» (3:1), а в Запоріжжі розписали «мирову» (1:1). З другого місця «Буде-Глімт» вийшов до плей-оф турніру, де на норвежців чекає зустріч із шотландським «Селтиком» — 17 лютого на виїзді та 24-го вдома.

У прямій трансляції за матчем «Динамо» — «Буде-Глімт» слідкуйте, починаючи з 12:00, на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

Після завершення поєдинку динамівці вирушать до аеропорту Мурсії, звідки повернуться до Києва. Другий етап підготовки до поновлення сезону «біло-сині» розпочнуть 31 січня в Туреччині.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ігор Суркіс оцінив перспективи рідного племінника в «Динамо».

Фото ФК «Динамо»

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