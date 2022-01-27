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Спорт

Пам'ять легенди НБА Кобі Брайанта, який загинув з донькою в авіакатастрофі, увічнили в США

14:44 27 січня 2022
Кобі Брайант із донькою Джіанною

У США на місці аварії гелікоптера, в якому розбилися легендарний баскетболіст «Лос-Анджелес Лейкерс» Кобі Брайант разом із донькою Джіанною, встановили пам'ятник.

На постаменті, на якому викарбувано імена легенди НБА, його доньки та ще сімох загиблих разом із ними людей, Кобі та Джіанна, одягнені в баскетбольну форму, йдуть обіймаючись у далину. Творці скульптури представили свою роботу якраз на другу річницю трагедії, що сталася 26 січня 2020-го.

«Герої приходять та йдуть, а легенди — назавжди…» — написано на пам'ятнику.

Нагадаємо, що за результатами розслідування винуватцем аварії визнали пілота гелікоптера Ару Зобаяна. Саме його помилка — зайва самовпевненість, дезорієнтація у просторі та складні погодні умови — призвели до трагедії, яка забрала життя дев'яти людей.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в аеропорту Буенос-Айреса встановили пам'ятник Дієго Марадони.

Фото The Mirror

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