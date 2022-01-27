Відповідь за «бомжару»: у Усика жорстко відреагували на лайливі слова Ф'юрі

Регулярні випади володаря чемпіонського поясу WBC британця Тайсона Ф'юрі на адресу своїх попередніх та можливих суперників не могли залишитися непоміченими.

Ось тільки Циганський король, як називають Тайсона, швидше не виб'є собі кращий контракт на наступний поєдинок, а налаштує проти своєї персони весь боксерський світ. Зокрема, терпець увірвався у менеджера Олександра Усика американця латвійського походження Егіса Клімаса.

«Гей, мужиче, перед тим як наступного разу згадувати Усика, поговори зі своєю командою, менеджерами, радниками та промоутерами, які погодилися з усіма умовами. Складається враження, що це ти не даєш цьому поїзду рушити. Кричати та балакати — це виглядає дешево, Тайсоне», — написав функціонер на своїй сторінці у Twitter.

Yo man before next time you will mention @usykaa name check with your team, management, advisers, promoters who agreed with all terms and conditions looks like you are the one who is holding this wagon yelling and talking is cheap @Tyson_Fury https:// t.co/gxmf4LvZZ3 — Egis Klimas (@KlimasBoxing) January 27, 2022

Нагадаємо, що промоутер українського боксера Олександр Красюк підтвердив, що команда Усика веде переговори про бій із Тайсоном Ф'юрі. На об'єднавчий поєдинок дав свою згоду британець Ентоні Джошуа — щоправда, в обмін на 20 млн доларів та гарантію того, що потім зійдеться в рингу з переможцем.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик відсвяткував 35-й день народження у золотих рукавичках-велетнях.

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