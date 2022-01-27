Відома спортсменка потрапила у смертельну ДТП перед від'їздом на Олімпійські ігри

27-річна бразильська лижниця Бруна Моура дивом залишилася живою, потрапивши в жахливе ДТП в Італії. Спортсменка прямувала з Австрії, де вона відбувала карантин через коронавірус, до Німеччини, звідки мала відбути до Пекіна.

Як повідомляє видання Globo, водій машини, в якій перебувала Моура, не впорався з керуванням та, виконуючи небезпечний обгін, врізався у вантажівку. Чоловік загинув на місці, а Бруна отримала численні переломи — повідомляється про пошкодження різної тяжкості стопи, руки, трьох ребер та лівого плеча.

Дівчину доставили на гелікоптері до лікарні в Лозано (Італія). «Я сиділа на задньому сидінні та була пристебнута ременем безпеки. Лікарі сказали, що це мене врятувало. Цього разу я не поїду на зимову Олімпіаду, але головне, що я жива», — цитує джерело постраждалу.

«Бруна Моура, викликана представляти Бразилію в лижних гонках на Олімпійських іграх 2022 року в Пекіні, потрапила в автомобільну аварію недалеко від міста Обервінтль в Італії, — опублікували офіційну заяву представники Бразильського олімпійського комітету. — Спортсменка прямувала до Німеччини після періоду тренувань в Австрії, де мала пройти ПЛР-тести, необхідні для в'їзду до Китаю. Бруна отримала переломи ліктьової кістки та стопи й госпіталізована. Бразильський олімпійський комітет (COB) та Бразильська конфедерація зимових видів спорту (CBDN) надають повну підтримку спортсменці.

Через неможливість негайного відправлення до Пекіна COB та CBDN довикликали Едуарду Ріберу, яка посіла третє місце серед спортсменок, які боролися за два жіночих місця у збірній Бразилії з лижних гонок. Едуарда вже виконала протоколи, що вимагаються оргкомітетом Олімпіади, й має вирушити до Китаю найближчими днями".

Зазначимо, що Моура розпочинала свою спортивну кар'єру з катання на гірських велосипедах, ставши в цій дисципліні дворазовою чемпіонкою Бразилії. У 2011 році в неї діагностували дефект міжпередсердної перегородки, вроджену ваду серця, що вимагає дорогої операції. Через два роки операцію було зроблено завдяки тренеру, який оплатив її, а потім Бруна познайомилася з іншим видом спорту — лижеролерами або лижними гонками. Майбутні Олімпійські ігри в Пекіні мали стати першими в кар'єрі 27-річної Моури, але тепер свою мрію спортсменці доведеться відкласти як мінімум на чотири роки…

Бруна Моура після завоювання олімпійської ліцензії на Ігри-2022 у Пекіні

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина українського футболіста Олега Данченка загинула у страшній ДТП під Одесою.

Фото Globo

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