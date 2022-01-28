Воротар збірної Бразилії Аліссон отримав дві червоні картки, але дограв матч до кінця (відео)

Дивовижна ситуація сталася в матчі відбірного турніру на ЧС-2022 у південноамериканській зоні між збірними Еквадору та Бразилії, що відбувся в Кіто.

Протягом зустрічі голкіпер гостей Аліссон, який у лютому минулого року втратив батька, побачив перед собою дві червоні картки, але все ж таки зміг дограти матч до фінального свистка. Уперше колумбійський арбітр Вільмар Ролдан вирішив вилучити воротаря на 26-й хвилині, коли Аліссон, вибиваючи м'яча, влучив ногою в голову форварду суперника, але після перегляду VAR змінив своє рішення, замінивши червону картку на жовту.

Вдруге бразилець побачив перед собою «червоне світло» на останніх хвилинах — цього разу голкіпера «нагородили» жовтою карткою, яка ставала для нього другою, за потрапляння кулаком у голову опонента під час вибивання м'яча. І знову відеоперегляд зіграв на руку Алісону — арбітр вдруге за гру скасував своє рішення.

Як повідомляє видання Marca, Аліссон, який проводив 51 гру у складі пентакампеонів, став першим футболістом в історії футболу, відколи з'явився VAR, якому двічі показали червону картку — і двічі скасували це рішення.

Зазначимо, що матч загалом вийшов багатим на події. Уже на 6-й хвилині гості вийшли вперед після голу півзахисника «Реала» Каземіро, а потім протягом п'яти хвилин арбітр вилучив по одному гравцю у складі обох команд. На 55-й хвилині рефері призначив, а потім після перегляду VAR скасував пенальті у ворота Бразилії, але господарі все ж таки змогли відігратися на 75-й хвилині. Зрештою, по-справжньому бойова нічия — 1:1.

Відеоогляд матчу Еквадор — Бразилія

Додамо, що, крім бразильців, які раніше гарантували собі участь у фінальному турнірі ЧС-2022, також у Катарі зіграє й збірна Аргентини. Без Ліонеля Мессі «альбі-селесте» обіграли на виїзді Чилі — 2:1 (Ді Марія, 10, Лаутаро, 34 — Бреретон, 21), і тепер нижче четвертого, «прохідного», місця вже не опустяться.

Відеоогляд матчу Чилі — Аргентина

Становище команд: 1. Бразилія — 36 очок (14 матчів); 2. Аргентина — 32 (14); 3. Еквадор — 24 (15); 4. Уругвай — 19 (15); 5. Колумбія — 17 (14); 6. Перу — 17 (14); 7. Чилі — 16 (15); 8. Болівія — 15 (14); 9. Парагвай — 13 (15); 10. Венесуела — 7 (14).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що відомий футболіст замінив двох вилучених воротарів — і виграв серію пенальті.

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