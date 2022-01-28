Відомого бійця ММА знайшли мертвим із кулею в голові

22-річний французький боєць змішаних єдиноборств П'єр Люде був знайдений мертвим із простріленою головою у власній квартирі в Марселі.

Місцева поліція вже розпочала розслідування. Основна версія, яку розглядають правоохоронці, — самогубство. Спортсмен, крім виступів у ММА, також служив у спецназі й мав табельну зброю.

Зазначимо, що Люде виступав у змішаних єдиноборствах із 2017 року. У професійній кар'єрі провів сім поєдинків, у шести з яких переміг. Єдиної поразки француз зазнав у 2019-му від Ассу Алмабаєва з Казахстану.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що відомий словацький хокеїст Душан Пашек-молодший наклав на себе руки, як і його батько.

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