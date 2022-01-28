Помер знаменитий український боксер-чемпіон Володимир Вірчис

48-річний знаменитий український боксер-суперважковаговик Володимир Вірчис наклав на себе руки.

Трагічну новину повідомило у своєму Telegram-каналі видання Obozrevatel, не вдаючись до подробиць події.

Раніше сторінка «Український бокс. Перезавантаження» у Facebook повідомляла, що спортсмен вийшов із дому в четвер, 27 січня, і досі його місцезнаходження було невідоме.

До речі, кілька років тому, відповідаючи на запитання кореспондента «ФАКТІВ»: «Чи відчуваєте ви страх перед смертю?», Володимир казав: «Людина відчуває страх перед смертю, тому що боїться невідомості. Мене більше хвилює, як без моєї підтримки стала б жити моя сім'я».

Зазначимо, що за свою кар'єру Вірчис, який виступав у суперважкій вазі та мав прізвисько Мисливець, провів 28 поєдинків, у яких здобув 26 перемог (21 з них — нокаутом) та зазнав двох поразок. У 2003−2004 роках був інтерконтинентальним чемпіоном світу за версією IBF у суперважкій вазі, а у 2005−2006-х — інтерконтинентальним чемпіоном за версією WBO. У 2007 році Володимир переміг італійця Паоло Відоца та завоював чемпіонський титул EBU у хевівейті.

Одна з двох поразок у кар'єрі, від кубинця Хуана Карлоса Гомеса у вересні 2008-го, завадила Володимиру стати офіційним претендентом на чемпіонський пояс WBC та вийти на поєдинок зі своїм співвітчизником Віталієм Кличком.

Найкращі моменти поєдинків за участю Володимира Вірчиса

Завершив кар'єру боксер у 2009 році на переможній ноті, здолавши у шестираундовому поєдинку одностайним рішенням суддів Едгарса Калнарса з Латвії. Мав невелику фірму в Україні, також у Володимира залишилася дружина Ірина та донька-студентка Аміна.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що відомий боєць ММА француз П'єр Люде знайдений мертвим із кулею в голові.

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