Воротар «Динамо» переніс операцію після жахливої травми, отриманої в Іспанії

20-річний голкіпер київського «Динамо» та молодіжної збірної України Руслан Нещерет переніс операцію після травми, отриманої в товариському матчі проти норвезького «Буде-Глімта» (1:1) на зборі в Іспанії.

Вийшовши на заміну у другому таймі, Руслан уже за десять хвилин змушений був залишити поле після того, як отримав удар ногою в голову від форварда суперника. Після повернення до Києва воротар одразу вирушив до лікарні.

«Додаткове обстеження показало, що у Нещерет перелом кісток носа зі зміщенням, — наводить слова головного лікаря команди Андрія Шморгуна офіційний сайт „Динамо“. — У першій половині дня п'ятниці пройшла закрита операція щодо відновлення конгруентності кісток носа, тобто їхнього відповідного положення. На наступний збір до Туреччини з командою він не поїде, а відновлюватиметься в Києві. Після цього за його станом подивимося, як проходитиме подальше відновлення, і тоді вже можна буде визначитися з остаточними термінами його повернення на поле».

Зазначимо, що ця травма завадить голкіперу зіграти у плей-оф Юнацької ліги УЄФА, де на киян чекає 9 лютого виїзний поєдинок із чемпіоном Іспанії — «Депортиво» з Ла-Коруньї. У нинішньому розіграші турніру Руслан провів усі шість матчів групового турніру, у яких пропустив три м'ячі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що воротар збірної України Андрій Пятов у відпустці переніс операцію на лівій руці.

Фото ФК «Динамо»

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